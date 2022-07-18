تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت نجاحاتها في ملاحقة العناصر الإرهابية والفوضوية بالمحافظة بعد أن ألقت القبض على خلايا إرهابية في مديرية القطن كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف منشآت حيوية بالمحافظة.

وأكدت مصادر أمنية لـ«عكاظ» اليوم (الإثنين) إلقاء القوات الأمنية القبض على القياديين في تنظيم داعش الإرهابي إدريس محسن المرفدي المكنى بـ«أبو محمد المدني»، وصالح عشور فجيج المكنى بـ«عبادة العدني»، وذلك بعد أن ألقت القبض على خلية الخميس الماضي مكونة من 4 أشخاص كانت بحوزتهم أحزمة ناسفة ومتفجرات وتخطط لتنفيذ أعمال إرهابية.

وقالت المصادر: «نجحت التحقيقات مع الخلايا في القبض على بقية قيادات التنظيم الإرهابي الذي يعمل بالتنسيق مع المليشيا الحوثية لتنفيذ عمليات إرهابية هدفها زعزعة استقرار المحافظة ونشر الفوضى والعنف والإرهاب»، موضحة أن القوات الأمنية والعسكرية تواصل عملياتها الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولات إرهابية لنشر الفوضى وستضرب بيد من حديد.

وتشكل هذه العملية ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي الذي يتخذ من منطقة يكلى بمحافظة البيضاء التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية مقراً له وينطلق إلى المناطق المحررة لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم إيراني حوثي.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قد أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، والمتمثل في ضبط خلية إرهابية بمديرية القطن، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الحملات الأمنية في وادي حضرموت سيحقق نتائج ملموسة في إعادة هيبة الأمن وضبط الجريمة، والحد من وقوعها، مشدداً على رفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي لتأمين المنطقة وتحقيق الاستقرار وتنسيق العمل الأمني مع كافة الجهات ذات الاختصاص لتحقيق مزيد من النجاحات.