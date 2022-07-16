أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن ترحيب البرلمان العربي بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد العسومي في بيان صحفي صدر مساء اليوم (السبت) أهمية هذه القمة في تعزيز العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وفتح آفاق جديدة من التنسيق والتعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وعبر العسومي عن دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن انعقاد القمة تحت عنوان الأمن والتنمية، يعكس الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة وحاجتها الماسة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته الدفع بجهود التنمية إلى الأمام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها المتشابكة على الدول العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمضامين الكلمات التي ألقاها قادة وممثلو الدول العربية خلال هذه القمة، التي قدمت تشخيصا دقيقا لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات.

وأكد أن مفردات البيان الختامي الصادر عن القمة تضمنت العديد من القضايا الأمنية والتنموية الملحة، معربا عن تطلع البرلمان العربي بأن تساهم مخرجات هذه القمة في وضع حلول غير تقليدية لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة.

وثمّن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من أجل إنجاح هذه القمة، بما يعكس الدور الرائد للمملكة العربية السعودية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.