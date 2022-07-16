لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم (السبت)، محافظة تعز وقيادة المحور، واطلع على أوضاع الوحدات العسكرية والمقاتلين في المحافظة المحاصرة منذ 7 سنوات.

وتفقد وزير الدفاع خلال زيارته عددا من المواقع في جبهة الكدحة، مشيداً بتضحيات وجهود أبطال الجيش الوطني والمقاومة في تعز وتصديهم لكافة المحاولات الحوثية لنشر الإرهاب والفوضى والعنف، ودورهم الكبير في مواجهة الانقلاب الحوثي الغاشم منذ اللحظة الأولى.وتعد هذه الزيارة هي الأولى لأكبر مسؤول عسكري يمني منذ الانقلاب في ظل الحصار، إذ يسلك المسؤولون طرقا جبلية وعرة للدخول إلى المحافظة مستخدمين سيارات دفع رباعي.