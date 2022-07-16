ألقت السلطات الأمنية العراقية اليوم (السبت) القبض على 26 إرهابياً خلال عمليات متفرقة في 3 محافظات، مؤكدة في بيان نشره جهاز الأمن الوطني العراقي أن معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى هذه العملية والضربة القوية.

وأوضح البيان أن 12 إرهابياً ممن أُلقي القبض عليهم متورطون بعمليات استهداف للقوات الأمنية والمدنيين في مدن محافظة الأنبار المختلفة، فيما أُلقي القبض على شبكة إرهابية مكونة من 7 عناصر كانوا يقدمون الدعم اللوجيستي لعصابات داعش في مناطق متفرقة من محافظة كركوك.

ولفت البيان إلى أن العملية الثالثة التي نفذت في منطقة جنوب صلاح الدين أدت إلى القبض على 7 إرهابيين ينشطون في تلك المنطقة وذلك بعد متابعة تحركاتهم وجرائمهم، مشيراً إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهم.