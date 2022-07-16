دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (السبت)، إلى دور أمريكي فاعل للضغط على المليشيا الحوثية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك الطرق الرئيسية في تعز المحاصرة منذ 7 سنوات، مؤكداً خلال لقائه في مدينة جدة بوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمسار السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصا القرار 22016.

واستعرض العليمي مستجدات الأوضاع اليمنية، والجهود الرامية لإحلال السلام، والاستقرار في اليمن واستعادة زخم التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وحقوقية الأوضاع في اليمن، وخلفية الانزلاق إلى هذه الحرب المكلفة التي أشعلتها المليشيا الحوثية، بدءا بالانقلاب على التوافق الوطني، والشروع في إنشاء كيانها العنصري الطائفي، وتجريف المكاسب الحقوقية النسبية للنساء والصحافة، والأقليات الدينية التي تراكمت على مدى العقود الماضية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور التحالف بقيادة السعودية في منع انهيار شامل للدولة، إضافة إلى الدعم الاقتصادي، والإنمائي، والإنساني في مختلف المجالات.

من جهته، جدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ترحيبه بنقل السلطة في اليمن، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحات المجلس في مختلف المجالات والتزام بلاده بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع الحلفاء الإقليميين والدوليين، على تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.

وشدد بلينكن على ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ كافة بنود الهدنة، خصوصا فتح معابر تعز، مؤكداً في هذا السياق التزام بلاده بمواصلة الضغط لدفع المليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى التاريخ الجيد من التعاون المثمر مع الحكومة اليمنية على صعيد مكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله في استئناف هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين وأمن واستقرار المنطقة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية.