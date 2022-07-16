تعيش المملكة المتحدة سباقاً محموماً بين المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية، إذ أجرى المرشحون الخمسة، أمس (الجمعة)، أول مناظرة تلفزيونية بينهم جرت وجهاً لوجه.

وتمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت ووزير المال السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادنوش والنائب توم توغندهات من مناقشة رؤيتهم على القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة.

ورفض المرشحون الانغماس في الجدل أو التهجم الشخصي في ما بينهم، مؤكدين انتماءهم المشترك إلى عائلة المحافظين، لكنهم شعروا بالإحراج عندما سئلوا هل بوريس جونسون صادق؟، وردّت بادنوش قائلة وهي تضحك «أحياناً»، بينما أجاب توغندهات «كلا» وسط التصفيق، في حين أعطى المرشحون الثلاثة الآخرون إجابات غامضة.

وقال ريشي سوناك (42 عاماً) إنه فخور بالمشاركة في حكومة جونسون، لكنه استقال الأسبوع الماضي لأنه اعتبر أن «هذا يكفي»، وحلّ أوّلاً في تصويت ثانٍ نظّمه نوّاب حزب المحافظين لتقليص عدد المرشّحين، متقدّماً على موردنت وتراس.

وحصل ريشي سوناك على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين، وبيني موردونت على 83 صوتاً، وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة بـ 64 صوتا، إذ يحاول حزب المحافظين الحاكم تصفية قائمة المرشحين والإبقاء على اثنين منهم فقط قبل بدء العطلة البرلمانية في 21 يوليو.

وكان حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا قد أعلن أنه سيختار زعيم جديد للحزب بدلا من جونسون في الخامس من سبتمبر القادم.