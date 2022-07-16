فيما اتهمت وسائل إعلامية أوكرانية، اليوم (السبت)، موسكو بقصف مستودع في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع قوات كييف من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس وذلك خلال جولة تفقدية قام بها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن ضربة جوية روسية أصابت بلدة تشوهيف شمال شرقي أوكرانيا الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأة عمرها 70 عاماً، وإصابة 3 آخرين، موضحاً أن الغارة ألحقت أضراراً بمجمع سكني ومدرسة ومتجر، ويجري رجال الإنقاذ حالياً عملية تفتيش للأنقاض.

بدورها، قالت خدمات الطوارئ وحاكم إقليم دنيبروبتروفسك إن شخصين قتلا في نيكوبول بجنوب أوكرانيا اليوم عندما تعرضت البلدة لقصف روسي عنيف، مبينة أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتي شخصين من تحت الأنقاض، فيما اتهم حاكم الإقليم روسيا بإطلاق 53 صاروخاً من طراز غراد على البلدة.

ويتواصل القصف الشديد بين الانفصاليين والجيش الأوكراني في مقاطعة دونيتسك مع سقوط قتلى وجرحى من الطرفين خصوصاً بعد سيطرة الانفصاليين على بلدة سيفرسك التي تحولت إلى منطلق للعمليات نحو مدينة باخموت ولا يزال الجيش الأوكراني يتحكم بالطريق الوحيد بين سيفرسك وسوليدار.

وكان رئيس شركة «إنرجو أتوم» الأوكرانية، المملوكة للدولة والمشغلة لمحطات الطاقة النووية قد اتهم الجيش الروسي بنشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية شهر مارس واستخدامها لقصف منطقة نيكوبول، مبيناً أن الوضع في المحطة النووية متوتر، وتتزايد الخطورة يوماً بعد آخر.