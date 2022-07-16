أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، أمس (الجمعة)، تضرر أكثر من 13 ألف أسرة نازحة جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن الإحصاءات الأولية لديها تشير إلى تضرر 2577 أسرة نازحة في المحافظة بشكل كلي و10972 أسرة نازحة بشكل جزئي جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي شهدتها محافظة مأرب منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتوقعت الوحدة التنفيذية ارتفاع أعداد الأسر المتضررة خلال الأيام القادمة مع استمرار فرق الرصد الميداني التابعة لها في حصر جميع المتضررين في 197 مخيماً وتجمعاً سكانياً في مديريات (المدينة، ومأرب الوادي، ورغوان، وحريب)، مبينة أن الأضرار تنوعت بين تلف وأضرار جسيمة في مساكن النازحين من الخيام والشباك بما فيها من مواد إيوائية، إضافة إلى تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية.

وفر نحو 4 ملايين يمني من مختلف المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية إلى محافظة مأرب هرباً من الاعتداءات والقتل الحوثي، وغالبيتهم استولت المليشيا على منازلهم ووزعتها على قياداتها.