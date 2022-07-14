قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية غدا (الجمعة) يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. وأضاف خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأمريكية، لافتا إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.ويبدأ الرئيس جو بايدن زيارة للمملكة العربية السعودية غداً، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية. ويشارك بايدن في قمة خليجية، بحضور زعماء مصر والأردن والعراق.وشدد بايدن على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال إنه على إيران قبول الاتفاق النووي، الذي وضعناه على الطاولة. وأضاف في هذا السياق أنه «يحق لإسرائيل حرية التصرف وفق مقتضيات أمنها».