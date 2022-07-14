عبر نائب رئيس جمهورية إندونيسيا البروفيسور معروف أمين خلال حديثه لـ«عكاظ» عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعوته لأداء فريضة الحج، مشيدا بجهود السعودية التي تكللت بنجاح باهر لموسم الحج 1443.

وقال أمين إنه أثناء تواجده في المشاعر المقدسة شهد منظومة متكاملة من الخدمات ذات الجودة العالية وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أنها جعلت إدارة وإجراءات وتنظيم الحج أكثر سلاسة وكفاءة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتابع أمين قائلا: لقد تلقيت من الخدمات والتقدير فوق ما كنت أتوقع خلال تلبيتي الدعوة لأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدًا أن الحكومة السعودية قدمت أفضل خدماتها لجميع الحجاج من جميع دول العالم.

وثمن أمين جهود السفارة السعودية في جاكرتا على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخدمة حجاج بلاده في تسريع الإجراءات وتسهيلها.

وختم نائب رئيس جمهورية إندونيسيا حديثه لـ«عكاظ» داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يجعل كل ما قاما به من جهود مباركة ورعاية كريمة تجاه ضيوف الرحمن في موازين حسناتهما.