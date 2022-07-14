حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن النظام الإيراني، مؤكداً أن العرض الأمريكي لطهران في المحادثات النووية، «لن يبقى على الطاولة إلى الأبد». وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في القدس الغربية اليوم (الخميس): ما زلت «أعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة». وأضاف: «ننظر الرد الإيراني على ما عرضناه، ولكن انتظارنا لن يبقى إلى الأبد». وأعلن بايدن أن هناك التزاماً صارماً من الولايات المتحدة الأمريكية حيال أمن إسرائيل، مضيفا: «سوف نتأكد من أن إسرائيل تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها. وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن «إسرائيل يجب أن تبقى دولة يهودية ديمقراطية مستقلة.. أفضل طريقة لتحقيق ذلك يظل حل الدولتين للشعبين ولكل منهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض».وحول محطته الأخيرة في الجولة الشرق أوسطية الحالية، قال بايدن إن زيارته للسعودية غداً (الجمعة) تهدف إلى الحفاظ على المصالح الأمريكية بعد انسحاب الإدارة السابقة من المنطقة.