يبدو أن حسن نصرالله انتظر بفارغ صبره وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل الملاصقة للحدود اللبنانية ليؤكد على مسامع الجميع أنه يُحكم قبضته على لبنان الدولة والمؤسسات، وعلى القرار التفاوضي، وعلى قرار السلم والحرب، وما إلى هنالك من دلالات لا تدعو للشك أن هذا البلد ليس سيداً أو حراً أو مستقلاً.نصرالله حاول في خطابه الذي تعمد أن يكون توقيته أمس متزامناً مع توقيت زيارة بايدن لإسرائيل، أن يؤكد أمام أحد أبرز قادة العالم أنه لا يلوّح هذه المرة بالحرب، بل إنه جدي في تهديده باللجوء إلى الخيار العسكري، وأنه مستعد في الوقت الفاصل عن هذه الحرب إلى إرسال المزيد من المسيّرات إلى «كاريش» في التوقيت الذي يختاره.نصرالله الذي يعتبر أنه يمتلك بالنيابة عن لبنان أوراق قوة ليس في مسألة التفاوض مع إسرائيل وحسب، بل بالتفاوض مع بايدن نفسه، انطلاقاً من الحاجة الملحة لدى الغرب إلى الغاز من إسرائيل وشرقي المتوسط، ولأن تبدأ عملية إستخراج الغاز والنفط في أسرع وقت، قرر اللعب على حبل التهديدات دون أن يعني أن السقوط عن هذا الحبل قد يجر إلى حرب حقيقية.وعلى قاعدة «ما بعد بعد حيفا» التي أطلقها قبل حرب تموز ٢٠٠٦ التي دمرت لبنان، ها هو يستخدم القاعدة نفسها عندما قال إن المواجهة إذا وقعت لن تبقى محصورة في كاريش وإنما ستمتد إلى ما بعد بعد كاريش.فما شكل الحرب التي ينوي نصرالله أن يخوضها؟هل هي حرب ضغط لتحسين الشروط، خصوصاً أن أمريكا بأمس الحاجة إلى الثروات النفطية الغارقة في حقل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟هل هي حرب خاطفة يعتقد حزب الله أنه قادر على ضبطها في كاريش؟هل يغدر حزب الله كعادته باللبنانيين ويكون عنوان هذه الحرب أبعد من الصراع اللبناني الإسرائيلي، فندخل بحرب إقليمية على امتداد حوض شرق المتوسط؟نصرالله قبل أشهر أحرج نفسه عندما هدد بقصف كاريش فاضطر إلى إطلاق مسيراته الثلاث، فهل يجد نفسه في الأشهر القادمة محرجاً بعد تهديدات الأمس بوجود بايدن على مقربة من الحدود اللبنانية ويضطر إلى إطلاق أول رصاصة، في وقت تتحضر إسرائيل لاستخراج النفط في سبتمبر القادم؟