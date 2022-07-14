هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بدأ (الأربعاء) زيارة إلى الشرق الأوسط، باستخدام القوة كملاذ أخير لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف بايدن، في مقابلة جرى تسجيلها قبل مغادرته واشنطن (الثلاثاء)، أنه سيُبقي الحرس الثوري الإيراني مدرجا على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية حتى إذا كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحاته السابقة بأنه سيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي تعني أنه سيستخدم القوة ضد إيران، قال بايدن: «إذا كان هذا هو الملاذ الأخير، نعم».