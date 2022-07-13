في إطار تصعيد الانقلابيين ضد الهدنة، تصدت قوات الجيش اليمني لـ7 عمليات هجومية برية لمليشيات الحوثي استهدفت مواقعها في 4 محافظات، اليوم (الأربعاء).وسجل الجيش اليمني في بيان 146 انتهاكا حوثيا للهدنة المدعومة من الأمم المتحدة خلال 48 ساعة مضت ارتكبتها المليشيات يومي 11- 12 يوليو في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومأرب.وجاء على رأس الخروقات هجوم بري شرس لمليشيات الحوثي استهدف السيطرة على موقع عسكري مهم في جبهة «حمالة» في محافظة لحج.وشنت مليشيات الحوثي 6 هجمات برية عبر محاولات تسلل أخرى على مواقع متفرقة منها 3 هجمات في جبهات صرواح والمخدرة والكسارة غرب مأرب، وهجوم رابع غربي مدينة تعز، وهجومان على جبهة الفاخر في الضالع.ولفت البيان إلى توزع بقية الخروقات بمعدل 39 انتهاكا في حجة و48 خرقا في الساحل الغربي و31 خرقا بمأرب، و19 خرقا في جبهات محور تعز، و9 خروقات في محاور الضالع والجوف ولحج.وأسفرت هجمات مليشيات الحوثي عن سقوط 5 جنود جرحى فيما تكبدت المليشيات قتلى وجرحى.واستهدفت مليشيات الحوثي اليوم تجمعات سكانية للنازحين غرب محافظة تعز، فيما قصفت بقذائف جوية بطيران مسير مواقع عسكرية بطور الباحة في لحج غير آبهة بأرواح السكان والهدنة الأممية.وأفاد بيان للقوات المشتركة أن مليشيا الحوثي صوبت مدافع رشاشة وأطلقت قذائف مدفعية على مخيمات متناثرة في «وادي الحناية» في قطاع «الكدحة»، غربي تعز.واعتبر البيان الهجوم على المخيمات إحدى الجرائم الحوثية ضد الإنسانية والتي تقوض استمرار الهدنة الأممية التي لم يتبق من عمرها غير بضعة أسابيع وسط جهود للمبعوث الدولي لتمديدها للمرة الثالثة.