نوه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالجهود السعودية في دعم هدنة اليمن التي أنقذت حياة الكثيرين، ولفت إلى أن استثمار المملكة في هدنة اليمن انعكس إيجابا على ظروف المعيشة.وقال إن تثبيت هدنة اليمن قد يكون أحد أهم إنجازات رحلة الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط.وفي سياق آخر، قال سوليفان إن الرئيس جو بايدن سيكون صريحاً مع إسرائيل حول جهود واشنطن بشأن الاتفاق النووي. وأضاف أنه سيصارح إسرائيل بالجهود الأمريكية لإبرام اتفاق مع إيران.واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي توقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهرانمثيرا للاهتمام، محذرا من أن تعميق روسيا علاقتها بإيران لقتل الأوكرانيين تهديد خطير للعالم.