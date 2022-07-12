أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم «داعش» في سورية ماهر العقال اليوم (الثلاثاء)، بضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن: «قُتل العقال أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سورية»، مؤكدا إصابة أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة. فيما كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن العقال قتل مع مرافقه في الغارة الجوية الأمريكية. ووصف عبد الرحمن مقتل العقال بأنه ضربة نوعية وقوية لتنظيم داعش الإرهابي.وكان العقال أحد أكبر 4 قادة لداعش بشكل عام، وفقًا للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد جو بوتشينو، الذي شدد على أن التخلص من قادة داعش سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات الإرهابية.وأظهرت أولى الصور للضربة الجوية بقايا دراجة نارية محطمة ومتفحمة بالكامل تعود للقيادي الداعشي.وسبق أن أطاحت ضربة أمريكية بزعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في فبراير الماضي، الذي عُيِّن خليفة لأبي بكر البغدادي الذي قُتل في غارة جوية أيضا.