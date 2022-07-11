أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على الحرب بين البلدين. ويقضي المرسوم الذي صدر اليوم (الإثنين)، بإعطاء جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات.وكان الرئيس الروسي قال في أبريل الماضي أثناء زيارة إلى بكين بأن روسيا تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية.وأضاف بأن بلاده تفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.وفي 25 مايو الماضي، وقع الرئيس الروسي بوتين مرسوما يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.ونددت كييف حينها بالأمر، وقالت إن خطة منح جوازات سفر روسية انتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية.وأعلنت كييف أن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي.وعام 2009 صدر مرسوم يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا. ولم يشترط المرسوم على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية. وقد تلقى مئات آلاف المواطنين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين بالفعل جوازات سفر روسية.