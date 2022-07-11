فيما تستمر القوات الروسية في التقدم لتحرير أراضي إقليم دونباس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الإثنين) تدمير مستودع لصواريخ «هيمارس» ومدافع «هاوتزر» في دنيبرو، والقضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية، بينهم ما يزيد على 300 من القوميين المتطرفين. فيما أفاد الإعلام الأوكراني بوجود قصف روسي جديد استهدف مبنى سكنيا من 6 طوابق في خاركيف. وقال الحاكم المحلي إن 3 أشخاص قُتلوا وأُصيب 28 شخصا آخرون في قصف روسي لخاركيف. وقال مسؤول من مكتب الرئيس إن مناطق سكنية قُصفت بصواريخ أطلقتها روسيا من قاذفات متعددة الفوهات على المدينة.وأعلنت خدمات الطوارئ أن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي أصاب مبنى سكنياً من خمسة طوابق في شرق أوكرانيا في مطلع الأسبوع ارتفع إلى 18، وما زال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض.وتزامنت تلك التطورات مع استلام وزارة الدفاع الأوكرانية شحنة أسلحة بريطانية بدأت بنشرها في خيرسون جنوبا وباخموت شرقا. وقالت الاستخبارات البريطانية إن القوات الأوكرانية تضغط على الجيش الروسي في خيرسون. وأضافت أن الجنود الروس في أوكرانيا يعانون من حالة إنهاك حربي.من جهته، اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطالب شركاءه الغربيين بالمزيد من الأسلحة. وقال إن بلاده نجحت في استخدام قاذفات الصواريخ الأميركية بعيدة المدى التي تسلمتها كييف أخيرا، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».وأضاف: نحن بحاجة إلى تطوير وحداتنا واستبدالها وتعديلها، لأن لدينا خسائر فادحة. نريد المزيد من المدرعات، والمزيد من الأسلحة من شركائنا. نحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفنا على بعض الجهات، وتحديث التحصينات والتخطيط لاستراتيجية عملياتية جديدة.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن عملية إنقاذ للمدنيين في مدينة تشاسوف يار لا تزال جارية عقب قصف روسي على مبنيين سكنيين في المدينة الواقعة بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا التي تشهد قصفا عنيفا دون هجوم بري، إذ تحكم هذه المعادلة العسكرية الجبهات الميدانية شرق أوكرانيا، وتحديدا في دونيتسك التي تؤكد المؤشرات العسكرية أنها الوجهة المقبلة للقوات الروسية، لتكون بذلك حققت أول إنجاز ميداني مهم، بسيطرتها على كامل حوض دونباس الحيوي.لكن الخطة والحسابات على الورق غيرها على الأرض، خصوصا أن القوات الروسية تواجه هجوما مضادا من قبل الجيش الأوكراني، إضافة إلى تحصينات وأنفاق من شأنها إعاقة الهجوم وتأخيره، لا وقفه.