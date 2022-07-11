كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الحوثيين رفضوا فتح الطرق وفق طريقة تدريجية، موجها شكره للسعودية وعُمان والمجتمع الدولي لجهودهم في اليمن. وحذر في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين) من أن البديل عن الهدنة هو العودة للنزاع والأعمال العدائية في اليمن.وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل تمديد الهدنة الأممية واتفاق ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي قبل أيام على التزامهم بها بمناسبة عيد الأضحى.وكانت مليشيا الحوثي رفضت مقترحاً سابقاً من المبعوث الأممي يقضي بفتح طريق رئيسي إلى المدينة المحاصرة من قبل المليشيا منذ أكثر من 7 سنوات، وأصرت على تمسكها بتنفيذ مبادرتها الأحادية الجانب التي تتمثل في فتح طرق ترابية فرعية لا ترفع عن كاهل أبناء المدينة المعاناة الإنسانية التي يرزحون تحتها.