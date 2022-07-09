أعلن وزير الدفاع البريطاني عدم ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء. وقال في تصريح له اليوم (السبت)، إن تركيزي ينصب على مهماتي في وزارة الدفاع، معتبرا أن قرار عدم الترشح لرئاسة الوزراء لم يكن سهلاً.ويتمتع وزير الدفاع البالغ من العمر 52 عامًا بشعبية أكثر من أي وقت مضى في أجواء العملية الروسية في أوكرانيا على الرغم من أنه نفى اهتمامه بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه يعد في صفوف الحزب شخصية صريحة.وأفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف بين أعضاء في حزب المحافظين ونُشرت نتائجه يوم الخميس، بأن بن والاس وزير الدفاع منذ 2019 سيفوز على جميع منافسيه الآخرين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.وتتنافس شخصيات بارزة حالياً على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو شهور. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.يذكر أن رئيس الوزراء المستقيل سيستمر في رئاسة الحكومة حتى الخريف، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه لا يطاق. ودعا حزب العمال المعارض جونسون إلى مغادرة موقعه على الفور، متعهداً بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.