اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بالضغط على كييف لعدم الانخراط في عملية السلام، وقال في تصريحات له أمس (الجمعة)، إن موسكو لا يمكنها القبول بذلك. وأضاف خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، أن رغبة الغرب في انتصار أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة تعيق احتمال عملية السلام، بحسب ما أوردت وسائل إعلام روسية.وقال لافروف «إذا كان الغرب لا يريد المفاوضات، ولكن يريد انتصار أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة، فليس لدينا ما نناقشه معه، لأنه بهذه الأساليب، في الواقع، هو لا يسمح لأوكرانيا بالانخراط في عملية السلام».وتعليقاً على الأصوات الغربية التي تدعو إلى وقف العملية العسكرية الروسية، قال: «طلبت منهم أن يقرروا ماذا يريدون. إذا كانت محادثات السلام، فإن أوكرانيا أوقفت هذه المفاوضات. وإذا كان الغرب يريد مفاوضات، فعليه أن يضع ذلك في الاعتبار». ولفت إلى أن الدول الغربية تجبر أوكرانيا على أخذ أسلحتها، واستخدام هذه الأسلحة لقصف المدن، واستهداف السكان المدنيين.في غضون ذلك، تواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك.وبعد تعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية، لم تخفِ موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد فيما لا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.وتتأهب كراماتورسك لهجوم روسي وشيك بعد تعرض المدينة لقصف صاروخي مكثف.وتشكل كراماتورسك أهمية للروس، إذ تتمتع بموقع إقليمي بارز في الجزء الشمالي من دونيتسك، شرق أوكرانيا، حيث تقع على ضفتي نهر كازني تورتس الذي يمثل الرافد الأيمن لنهر سيفرسكي دونتس.من جهته، قال رئيس بلدية المدينة إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على وسط المدينة خلال غارة جوية ما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة.