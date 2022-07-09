شددت الولايات المتحدة على أنها لن تتهاون في ردع عمليات التهريب الإيراني، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي أكدت تورّط طهران في عمليات تهريب أسلحة لصالح مليشيا الحوثي في اليمن. وكشفت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفّذت عملية في شهر فبراير الماضي لردع تلك التصرفات.وأفادت في بيان، أمس (الجمعة)، بأن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تدعم القوات البحرية البريطانية، نفّذت في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، اعتراضاً في خليج عمان. وأفصحت أن العملية أسفرت عن مصادرة صواريخ أرض-جو ومحركات صواريخ كروز منشؤها إيران. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يوضح أن واشنطن لن تسمح للأعمال غير المسؤولة والعدوانية من قبل إيران أن تمر دون رادع براً وبحراً وجواً. وجدد البيان الأمريكي التأكيد على دعم شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الذين يرتبطون مع واشنطن بعلاقات استراتيجية تمتد لعقود. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت (الخميس)، أن قوات البحرية الملكية صادرت أثناء عمليات الأمن البحري الروتينية في أوائل عام 2022 أسلحة وصواريخ متطورة في زوارق سريعة إيرانية في المياه الدولية جنوب إيران.وشملت الأسلحة المضبوطة صواريخ أرض - جو ومحركات لصواريخ كروز، يصل مداها إلى 1000 كيلومتر بما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)، وفقاً لبيان الحكومة البريطانية. وفي نوفمبر 2021، كشفت منظمة بحثية دولية مقرها جنيف، أن العديد من الأسلحة التي قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن. وأكدت الولايات المتحدة مراراً حصول عمليات تهريب إيرانية عبر البحار سواء إلى مليشيا الحوثي أو غيرها.