قوبلت عملية اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي اليوم (الجمعة) بتنديد دولي واسع،وأدان رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا «بأشد العبارات» إطلاق النار على رئيس الحكومة السابق، معتبرا أنه «عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديموقراطية، وعمل لا يغتفر».وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «إنها لحظة حزينة جدا»، مؤكدا أن الولايات المتحدة «حزينة جدا وقلقة جدا».وكان سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل قال: «نشعر بالحزن والصدمة. آبي شينزو كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة».وأكدت الصين قبيل إعلان الوفاة أنها «صدمت» من الهجوم على آبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان قبيل إعلان وفاة آبي: «نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إبعاده عن الخطر، وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن».فيما عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أنه «شعر بصدمة وبالحزن بسبب الهجوم الجبان» على آبي الذي وصفه بأنه «صديق حقيقي ومدافع شرس عن التعددية النظامية والقيم الديموقراطية».وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة «صُدمت بشدة من الهجوم الشنيع على شينزو آبي وهو يخاطب الناخبين وأفكاري تتجه إليه ولعائلته»، مؤكدا أن الحلف «يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها فوميو كيشيدا».وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه شعر «بالغضب والحزن». وكتب في تغريدة «علمت بالهجوم المروع على شينزو آبي. أفكاري مع عائلته وأحبائه».بينما عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لإطلاق النار على شينزو آبي. وكتب على تويتر «حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي»، مؤكدا أن «أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان». وغرد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي كاتبا «أنباء صادمة من اليابان حول إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي».وكتبت سفارة روسيا في اليابان قبيل إعلان وفاة آبي عبر فيسبوك «نصلي لتعافي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وندين بأشد العبارات محاولة قتله الوحشية».من جهته، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي عن «مواساته» لنظيره الياباني.ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بالشنيع، مؤكدا أن «فرنسا تقف إلى جانب الشعب الياباني»، وأن «أفكاره مع عائلة وأحباء رئيس وزراء عظيم».وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تغريدة على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي «صدمت بنبأ الهجوم على شينزو آبي. أفكاري معه ومع أسرته».وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ: «إن آبي كان صديقا كبيرا لسنغافورة. أنا مصدوم. هذا عمل مجنون». فيما أعرب وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله عن حزنه وصدمته.