كشفت وسائل إعلام بريطانية أن السلاح المستخدم في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عبارة عن جهاز مزدوج الماسورة يبدو أنه سلاح يدوي ومحلي الصنع ملفوف بشريط لاصق أسود.وقال الأستاذ المتخصص في القانون والمجتمع بجامعة طوكيو دانيال فوت إن هذا الأمر يظهر إلى أي مدى تعمل قوانين الأسلحة اليابانية، مضيفا أن قلة قليلة من الناس لديهم القدرة على صنع مثل هذا السلاح.وأكدت محطة «إن إتش كيه» العامة توقيف المتهم وهو رجل في الأربعين من العمر وتم ضبط قطعة سلاح كانت بحوزته.واللافت في الأمر هو السلاح الذي استخدم بالهجوم، في دولة تعد من أكثر الدول أماناً في العالم ولديها بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في أي مكان. يذكر أن آخر مرة قُتل فيها رئيس وزراء ياباني كانت قبل 90 عاماً.وتعرض شينزو أمس (الجمعة) لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا، ما أسفر عن وفاته متأثراً بجراحه بعد توقف قلبه ورئتيه، بحسب مصادر طبية.