تعرّض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لهجوم، اليوم (الجمعة)، وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربيّة، وكان فاقدًا للوعي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية عدّة، بينها وكالة «كيودو» للأنباء، أن رئيس الوزراء السابق تعرّض لهجوم. وتحدّثت «كيودو» ومحطّة «إن إتش كيه» الوطنية عن سماع دوي إطلاق نار.

من جهتها، قالت هيئة البث اليابانية إن صوتا يشبه إطلاق عيار ناري سُمع حينها، وإن السلطات اعتقلت رجلا مشتبها به.

من جانبها، أفادت محطّة «إن إتش كيه» الوطنية بأنه لم تظهر عليه أي مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى.

ونقلت المحطة عن إدارة إطفاء محلية، أن آبي يبدو أنه يعاني من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً. ولم يرد تأكيد فوري من الشرطة أو مسؤولين في إدارة الإطفاء.