اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث حاليًا بداية التحول إلى عالم متعدد الأقطاب. وقال إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة كان عدوانيًا للغاية تجاه بلاده منذ عقود. ولفت إلى أن محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت بالفشل. وأضاف بوتين في تصريحات له اليوم (الخميس): لا نرفض محادثات السلام لكن إذا استمر الوضع لأبعد من ذلك سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق معنا. ورأى أن الدول الغربية تتحول إلى الحكم الشمولي.من جهته، أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده تواصل التنسيق مع بريطانيا لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا. وقال: أتطلع لمواصلة التعاون مع الحكومة البريطانية.جاء ذلك، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت نحو 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.