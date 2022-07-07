اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون اتخذ القرار الصائب باالاستقالة من منصبه. وقالت عبر حسابها في تويتر اليوم (الخميس): «يجب التحلي بالوحدة والهدوء حتى اختيار زعيم جديد للمحافظين».وأضافت في تغريدة من بالي حيث من المتوقع أن تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين الجمعة «حققت الحكومة بقيادة بوريس العديد من الإنجازات، منها تقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا».وقدّم جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت نحو 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.