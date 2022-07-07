أدانت وزارة خارجية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني النيجري في منطقة (ديفا) شرق جمهورية النيجر، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من جنود القوات الأمنية.

وجددت وزارة الخارجية، دعم السعودية التام لجمهورية النيجر الشقيقة في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف السعودية مع حكومة وشعب النيجر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات النيجر الشقيقة.

وأعربت وزارة الخارجية، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيقة، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية النيجر الشقيق دوام الأمن والاستقرار.