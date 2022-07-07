الحجرف يرحب باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال تأكيد الأطراف اليمنية في لجنة التنسيق العسكري، لدى اجتماعها بالمملكة الأردنية الهاشمية، على تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه، وبناء الثقة وتوفير بيئة مواتية للحوار وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية.

وثمن الحجرف جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة السارية منذ تجديدها لشهرين إضافيين مطلع يونيو الماضي، تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن عبر تسوية سلمية شاملة، مؤكدا أن تثبيت الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والأطراف كافة في تثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الوحدة والأمن والسلام والاستقرار، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.