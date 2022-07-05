أكد المنسق العام للحوار الوطني في مصر، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن جماعة الإخوان المسلمين مستبعدة من الحوار بعد قرار من المجلس التنسيقي للحوار الوطني خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون للقتلة مكان في ساحة الحوار.

وأضاف «نحن هنا للتوافق وطرح الآراء وليس هزيمة أي طرف، لذلك قرر المجلس بالإجماع استبعاد كل من انتهج العنف أو شارك فيه أو حرض عليه أو هدد به، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين».

وقال رشوان خلال المؤتمر الصحفي الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية «لجنة الحوار الوطني استبعدت كل من لم يقبل دستور 2014، أساس الشرعية»، لافتاً إلى أن الجلسة الثانية للجنة الحوار الوطني ستكون (الثلاثاء) القادم.