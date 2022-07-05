أعلنت السودان وإثيوبيا، اليوم (الثلاثاء)، طي الخلافات وفتح صفحة جديدة من العلاقة بين البلدين، وذلك بعد اجتماع بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش قمة «الإيقاد».

وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن روابطنا المشتركة مع السودان تتجاوز أي انقسامات، مؤكداً التزام بلاده بالحوار والحل السلمي لكافة القضايا مع السودان.

وتعقد قمة منظمة الإيقاد حالياً برئاسة البرهان، ويشارك فيها عدد من الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة المتخصصة في التنمية، إذ من المقرر أن تناقش القمة القضايا والملفات التي تسهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم التي تتمثل في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إلى جانب قضايا الأمن الغذائي وتداعيات كورونا وأثرها على الوضع الاقتصادي في الإقليم وتظافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشكلات والتحديات التي تشهدها المنطقة وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية من أجل مصلحة شعوب المنطقة.