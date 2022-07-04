شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الإثنين) على ضرورة استكمال المعركة في أوكرانيا، مهنئاً وزير دفاعه سيرغي شويغو على ما حققته قواته وسيطرته على مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا.

وأكد بوتين في لقاء تلفزيوني مع وزير الدفاع ضرورة أن تستريح الفرق العسكرية التي شاركت في عملية السيطرة على لوغانسك، على أن تواصل الوحدات العسكرية الأخرى القتال، فيما أوضح وزير الدفاع شويغو أن عملية السيطرة على لوغانسك جرت بنجاح، لافتاً إلى بدء نزع الألغام من المنطقة.

وجاءت التصريحات في الوقت الذي هاجمت القوات الروسية الشرق الأوكراني آخر معقل المقاومة الأوكرانية في لوغانسك، وإحدى المنطقتين اللتين تشكلان إقليم دونباس، الذي يعد قلب الصناعة في شرق البلاد.

من جتهه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لن تسمح بسيطرة الناتو على الحبوب الأوكرانية، مضيفا أن نقل الحبوب مستمر لكن العقوبات هي التي تعرقل وصول الشحنات لوجهاتها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي كارلوس فاريا اليوم أن هناك محاولات لاستحداث آلية جديدة لنقل الحبوب، لكنه شدد على وجوب ألا يسيطر عليها الحلف الذي باتت موسكو تعتبره رأس حربة ضدها.

ولفت إلى أن وزير خارجية فنلندا أكد عدم اتجاه الناتو لنشر قوات في بلاده، قائلاً: «إذا قررت واشنطن ذلك فلن يكون له أي رأي!»، في إشارة إلى تحكم الولايات المتحدة بالقرارات داخل الناتو.

بالمقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته ستستعيد تلك المدينة وغيرها من المناطق شرقاً، مؤكدا استمرار القتال في ضواحي المدينة للسيطرة عليها.