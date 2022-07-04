أعلنت الشرطة الدانماركية اليوم (الإثنين) مقتل مواطن روسي بين الثلاثة الذين قضوا في إطلاق النار بمركز للتسوق في كوبنهاغن، مؤكدة أنه لا مؤشرات على أن إطلاق النار كان عملا إرهابيا لكننا لا نستبعد ذلك.

وأفادت الشرطة أن من بين المصابين الـ4 سويديان لا تزال جروحهما حرجة، موضحة أنها ألقت القبض على مشتبه به بالحادثة لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص سوى أنه مواطن دانماركي يبلغ من العمر 22 عاماً.

وقالت الشرطة إن عددا من رجال الأمن أُرسلوا إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، ونصح رجال الشرطة الأشخاص الموجودين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحاد، إضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.