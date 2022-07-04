اعترفت إيران اليوم (الإثنين) بتعرض أنظمتها المصرفية لهجمات إلكترونية أجنبية، مؤكدة أن هذه الهجمات دفعت المصارف إلى حظر وصول الإيرانيين في الخارج بشكل مؤقت إلى الخدمات المصرفية.

ونقلت وكالة «إيرانا» الرسمية عن مصادر مصرفية قولها إنه عقب هجمات على الأنظمة المصرفية في الخارج، تم حظر وصول الإيرانيين مؤقتًا من أجل منع الهجمات الإلكترونية، مبينة أنه بعد التحقيق تبين أن هذه القيود فُرضت بناء على توصية من الجهات المختصة بسبب الهجمات الإلكترونية التي بدأت اليوم من الخارج.

وأضافت، من أجل ذلك، وبهدف التعامل مع التهديدات السيبرانية، تقرر حظر وصول الإيرانيين بالخارج إلى الأنظمة المصرفية الإيرانية من بينها أحد البنوك التي لديها معظم الاتصالات بالخارج، بما في ذلك خدمات الإنترنت للمصارف وعبر الهواتف المحمولة وهي قيود مؤقتة.

وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة كشفت أمس هجوما نفذته واخترقت مواقع وأنظمة منظمة الدعاية التابعة لنظام الملالي، مؤكدة أنها استولت على أكثر من 200 ألف وثيقة وملف، بعضها سري.

وقالت المنظمة في بيان على حسابها في «تويتر»: «تم الاستيلاء على 6 مواقع و15 جهاز تنظيم لإصدار الثقافة المتطرفة تحت اسم الإسلام، واستبدال صفحاتها الأولى بصور لقيادة المقاومة الإيرانية وشعارات مضادة لمرشد إيران».