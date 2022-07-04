تضاربت المعلومات حول حصيلة قتلى الهجوم المسلح الذي شنه مجهولون اليوم (الإثنين) على عربة عسكرية تقل عناصر من حركة طالبان في ولاية هرات الواقعة غرب أفغانستان، إذ تؤكد مصادر أن عدد القتلى وصل إلى 18 شخصاً فيما تتحدث أخرى عن 3 قتلى و17 جريحاً.

وأكد المتحدث باسم القيادة الأمنية لطالبان في هرات، محمود شاه رسولي تعرض سيارة عسكرية كانت تقل موظفي فيلق الفاروق 207 للهجوم، من دون أن يوضح عدد الضحايا، غير أن قناة طلوع نيوز المستقلة أفادت بأن عدد القتلى 3 وهناك 17 مصاباً، لكن وكالة أنباء «هرات نيوز» ذكرت أن عدد القتلى 18 شخصاً والمصابين 2.

وذكرت الوكالة أن المهاجمين 3 أشخاص ألقوا قنابل يدوية على السيارة العسكرية بعد إطلاق النار على الجنود، مبينة أن أحد المهاجمين قتل، فيما هرب اثنان آخران من المنطقة عقب الهجوم.