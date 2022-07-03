فيما لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم (الأحد)، جراء تفجيرات استهدفت مدينة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وتضرر خلالها 11 مبنى سكنيا و39 منزلاً، أحكمت القوات الروسية سيطرتها على كامل مقاطعة لوغانسك شرق أوكرانيا.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين اليوم بإحكام قواته الطوق والسيطرة على مدينة ليسيتشانسك، وفقاً لبيان وزارة الدفاع الروسية التي أكدت أن القوات الروسية والقوات الانفصالية المتحالفة معها سيطرت بالكامل على ليسيتشانسك وبلدات أخرى قريبة، من بينها بيلوغوروفكا ونوفودروجيسك ومالوريازيانتسيفي وبيلاهورا.

قال حاكم لوغانسك، سيرغي غايداي، في تصريحات على «تليغرام»: الروس أرسلوا كل قواتهم إلى ليسيتشانسك وهاجموا المدينة بتكتيكات قاسية بشكل غير مفهوم، مضيفاً: لقد تكبدوا خسائر كبيرة، لكنهم يتقدمون بعناد، إنهم يكتسبون موطئ قدم في المدينة. والاستيلاء على ليسيتشانسك يجعل موسكو أقرب إلى هدفها المعلن المتمثل في الاستيلاء على كل منطقة دونباس.

بالمقابل، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الوضع في ليسيتشانسك كان حادا للغاية مع هجوم بري روسي لم يتوقف، موضحة أن المعارك مستمرة في محور إيزيوم الشمالي ولا تزال مدن كبيرة في إقليم دونباس تحت سيطرتنا، متوعدة بتجميع عدد كاف من المدفعية الثقيلة والأسلحة لتحرير الأراضي الأوكرانية.

واتّهمت روسيا اليوم كييف بإطلاق 3 صواريخ على مدينة بيلغورود القريبة من أوكرانيا في هجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت 3 صواريخ عنقودية من طراز توشكا-يو أطلقها قوميون أوكرانيون على بيلغورود، سقطت شظايا أحد الصواريخ الأوكرانية بعد تدميرها على منزل».

وأضاف أن الجيش الروسي أسقط أيضا مسيّرتين أوكرانيتين من طراز TU-143 كانتا محمّلتين بالمتفجرات وتتجهان نحو مدينة كورسك القريبة أيضا من الحدود مع أوكرانيا.

بدوره، قال حاكم بيلغورود، فياشيسلاف غلادكوف، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 4 بجروح في سلسلة انفجارات قوية هزّت المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد).