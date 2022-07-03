أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة اليوم (الأحد)، اختراقها مواقع وأنظمة منظمة الدعاية الإسلامية التابعة للنظام الإيراني، مؤكدة أنها حصلت على أكثر من 200 ألف وثيقة وملف، بعضها سري.

وأفادت الجماعة التي تطلق على نفسها «الانتفاضة حتى الإطاحة» وتتبع منظمة مجاهدي، في منشورات على حسابها في «تويتر»، أنه تم الاستيلاء على 6 مواقع و15 جهاز تنظيم لإصدار الثقافة المتطرفة تحت اسم الإسلام واستبدال صفحاتها الأولى بصور لقيادة المقاومة الإيرانية وشعارات مضادة لمرشد إيران.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد هدد إيران بالرد الحاسم، مؤكدا أن تل أبيب تعرف جيدا كيف تستخدم قوتها.وقال لابيد، خلال مؤتمر صحفي ليل أمس: «أقول لأولئك الذين يبحثون عن الشر لنا، ستعرف إسرائيل كيف تستخدم قوتها في مواجهة أي تهديد، أقول لكل من يسعى لأذيتنا من غزة إلى طهران ومن لبنان إلى سورية، لا تختبرونا»، مضيفاً: «التهديد الإيراني هو التهديد الأول لنا، وسنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو إرساء قوتها على حدودنا».