اتهمت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة في اليمن «regain yemen» مليشيا الحوثي بالاستيلاء على ما يزيد على 83.9 مليار ريال يمني من إيرادات الاتصالات الحكومية النقالة في اليمن خلال العام المالي 2021، مؤكدةً أن المليشيا حصلت على تلك المبالغ من خلال مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، والرسوم الزكوية ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة والاستيلاء على أصول عدد من الشركات التجارية.

وذكرت المبادرة في تقريرها بعنوان «الاتصالات أداة حرب لا خدمة» أن إيرادات المليشيا الحوثية من قطاع الاتصالات تتنوّع من أموال تتحصّل بشكل مباشر، وأخرى تفرض على شكل جبايات وإتاوات أو تحويلات أو من بنود تتحايل المليشيا فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها.

وأفادت المبادرة في تقريرها، الذي أرفقته بوثائق، بأن المبالغ التي سرقتها المليشيا توزعت بين 6 مليارات ريال زكاة، و27 مليار ريال ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و9.3 مليار ريال ضريبة مبيعات، و9.9 مليار ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية، وبإجمالي 52.3 مليار ريال، إضافة إلى تحصلها من اتصالات النقال «يمن موبايل» الحكومية على موارد ضخمة تصل إلى 14.8 مليار ريال مصاريف خدمات مالية ومصرفية، و16.7 مليار ريال مصاريف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية، وبإجمالي 31.5 مليار ريال.