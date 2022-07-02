تواصل المليشيا الحوثية جرائمها ضد المدنيين وخروقاتها في عدد من المحافظات اليمنية، إذ أصيب 4 خلال الساعات الماضية بينهم أطباء في قصف بطائرة مسيرة استهدفت سيارة إسعاف بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع أن مليشيا الحوثي استهدفت سيارة إسعاف تابعة لقوات الحزام الأمني المرابطة في قطاع باب غلق غربي مديرية قعطبة بمقذوف ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم طبيبان، كانوا على متن السيارة.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة قد اتهم الحوثي بارتكاب 204 خروقات للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس في محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة ومأرب والجوف، مبينا أن من بين الخروقات هجمات بالطيران المسير واستحداث مواقع وتحصينات ومرابض لعيارات ومدفعية في مختلف الجبهات خصوصاً غرب محافظة مأرب.

وكان الحوثي فجر 3 منازل في منطقة ذوسيلة بمديرية العشة بمحافظة عمران على خلفية مقتل مرافق قيادي في تلك المنطقة، وفقاً لمصادر قبلية.

في غضون ذلك، كشفت مصادر في صنعاء عزم المليشيا دفن أكثر من 130 جثة مجهولة الهوية في ثلاجات عدد من مستشفيات مناطق سيطرتها وسط تخوفات أن يكون المتوفون مختطفين تمت تصفيتهم في سجون المليشيا وإخفاء جثثهم بحجة أنهم مجهولون.