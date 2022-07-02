صعّد قياديون بارزون في التيار الصدري اليوم (السبت) من حدة خطابهم، في إشارة إلى تحرك قريب في الشارع العراقي.

وقال مصدر بمكتب الصدر إنه «بعد التغريدة التي نشرها وزير مقتدى الصدر، أصبح هناك تحشيد قوي داخل التيار الصدري»، مضيفاً: «أبناء التيار الصدري جميعهم الآن جاهزون لأي أمر طارئ وعلى استعداد بأي وقت للخروج في مظاهرات او اعتصام لإصلاح العملية السياسية في البلاد».

ولفت إلى أن العراقيين ينتظرون الآن خبراً من مقر الصدر للخروج بمظاهرات غاضبة على مستوى العراق. ووضع صالح محمد العراقي الذي يعرف باسم «وزير الصدر»، أمس (الجمعة)، 10 أسباب جديدة لانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، فيما توعد الإطار التنسيقي بالقول: إن «غداً لناظره قريب».