اقتحم مسلح لبناني، اليوم (السبت) مركزاً للجيش اللبناني منطقة الريفا- طرابلس حاملاً معه حقيبة وسكيناً، ووفقاً لقيادة الجيش فإنه تم تحييد المسلح بعد إصابة أحد الجنود.

وقال مدير التوجيه في الجيش اللبناني: «حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملاً سكيناً وحقيبة، وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، طعنه مرات عدة في أنحاء مختلفة من جسمه وعلى الفور أطلق عنصر آخر النار على المعتدي ما أدى إلى مقتله»، مضيفاً: «نقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات».

وأشار إلى أن التحقيقات تجري بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة.