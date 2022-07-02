أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت) تدمير 5 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني في دونباس وميكولايف ومستودع أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في خاركيف، باستخدام أسلحة عالية الدقة، وكذلك قصف 3 مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا، فيما يتواصل القتال في أطراف مدينة ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية بعد في منطقة لوغانسك إحدى المقاطعتين في حوض دونباس الصناعي اللتين تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل.

وأكد رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش سماع دوي انفجارات قوية في المدينة، مطالباً على تطبيق «تيلغرام»: «سكان المدينة بالالتزام بالبقاء بالملاجئ بعد أن دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

وأفاد موقع «كييف إندبندت» أن السلطات الروسية بدأت في إصدار جوازات سفر في إقليم دونيتسك الانفصالي.

من جهة أخرى، اتهم المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، روسيا بإطلاق صاروخ من طائرة في سماء البحر الأسود أصاب مبنى سكنياً مكوناً من 9 طوابق، يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر جنوب أوكرانيا، مؤكداً مقتل 18 شخصاً، وجرح 30 آخرين، بينهم أطفال.