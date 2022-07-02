اعترف الحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، بوقوع انفجارات متتالية في أحد مقراته شرق العاصمة طهران، مؤكداً أنه لا يعرف حتى اللحظة حجم الخسائر والأضرار التي لحقت جراء الانفجارات.

وقالت قناة الحرس الثوري عبر تطبيق «تليغرام» «سُمعت انفجارات عدة في مقر مالك الأشتر شرق طهران وننتظر تصريحات الجهات المختصة بشأن ما حدث»، وذلك عقب نشر عدد من وسائل الإعلام الإيرانية أخباراً عن انفجارات في قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري شرق طهران.

وتداول ناشطون إيرانيون فيديوهات لسلسلة الانفجارات التي بدأت في الساعات الأولى اليوم، غير أن وسائل إعلامية تابعة لمنظمة مجاهدي خلق أكدت أن الانفجارات ناجمة عن هجوم نفذته وحدة تابعة لها.

يشار إلى أن إيران كانت قد حملت إسرائيل مسؤولية الانفجارات والاغتيالات المشبوهة للمسؤولين العسكريين والنوويين التي شهدتها طهران أخيراً، منها مقتل العقيد صياد خدائي القائد في فيلق القدس والعديد من ضباط سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني.

من جهة أخرى، هاجم مسلح يستقل دراجة نارية اليوم رجل دين شيعياً في مدينة أصفهان في وسط إيران، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني فإن الرجل الشيعي محسن أخوان الذي كان يعمل إماماً في أحد المساجد في أصفهان أطلق عليه النار مسلح ولاذ بالفرار، مبينة أن أخوان أصيب جروح خطيرة ونقل للمستشفى.