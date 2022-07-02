قصفت طائرات إسرائيلية، اليوم (السبت)، مواقع لتخزين السلاح تابعة لمليشيا حزب الله في جنوب طرطوس في سورية، ووفقاً لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن فإن هذه الأسلحة كانت ستنقل على الأغلب إلى لبنان.

وأوضح عبدالرحمن أن النظام السوري لم يكن يعلم بوجود هذه المواقع التابعة لحزب الله في المنطقة المستهدفة، فيما اعترف النظام السوري بإصابة مدنيين في الهجوم مكتفياً بالقول إن القصف استهدف الساحل الغربي للبلاد.

وتواصل إسرائيل بين فترة وأخرى قصف مواقع للجيش السوري ومخازن وثكنات لإيران ووكلائها في سورية.