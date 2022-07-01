أشادَ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بإعلان المملكة العربية السعودية عن حزمة جديدة ومهمة من المشاريع التنموية ينفذُها البرنامجُ السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار، إضافةً إلى 200 مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته، التي أعلنَ عنها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي.

وثَمَّنَ الأمين العام الجهودَ الكبيرةَ التي تقومُ بها المملكةُ في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي كافة من خلال المشاريع التي ينفذُها البرنامجُ السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني ووقوفَها معه لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلم والأمن والتنمية في المجالات كافة.