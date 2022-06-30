اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بالوقوف وراء الأزمات التي تواجه العالم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً، مؤكداً في ختام قمة «الناتو» بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم (الخميس) أن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في أوكرانيا ولن تنتصر.

وأعلن بايدن تقديم بلاده والناتو دفاعات جوية ومنصات إطلاق الصواريخ لأوكرانيا، موضحاً أن الولايات المتحدة ستقدم إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة أكثر من 800 مليون دولار من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى وأن هذه المساعدة الجديدة ستصّل «في الأيام القادمة».

بالمقابل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن «ستارا حديديا» يقوم راهنا بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الدبلوماسية بسبب النزاع في أوكرانيا، قائلاً في لقاء صحفي في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: «الواقع أن الستار الحديدي هو في طور القيام».

وأضاف لافروف: «فليكن (الغربيون) حذرين ولا تعلق (أصابعهم) في العملية جارية»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يبدي أي اهتمام بتفهم مصالح روسيا وقراراته تمليها واشنطن.

واعتبر الوزير أن قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع أظهرت أن الولايات المتحدة تريد «إخضاع كل الدول لإرادتها»، مشدداً بالقول «هذا الستار الحديدي ينصبه اليوم الغربيون أنفسهم».