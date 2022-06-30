ألقت السلطات العراقية اليوم (الخميس) القبض على المسؤول العسكري لجنوب نينوى في تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني التي أكدت أن عملية القبض عليه تمت بعد مراقبة لتحركاته من قبل مفارز الاستخبارات.

وقالت الخلية:«حاول أحد الإرهابيين الذين كانوا في مخيم الهول بسورية الدخول إلى مخيم الجدعة بقصد التخفي والابتعاد عن عيون الأجهزة الاستخبارية لكنه تم إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من دخول المخيم»، موضحة أن الإرهابي شغل منصب ما يسمى المسؤول العسكري لجنوب نينوى ويكنى بـ(أبو فلاح). ويتحضن مخيم الهول المخصص للعوائل في محافظة الحسكة شمال شرق سورية ذوي عناصر التنظيم الإرهابي 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم دون سن الرشد.