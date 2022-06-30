فيما دوى انفجار أعقبه إطلاق نار كثيف في المنطقة الأمنية الخامسة بالعاصمة كابول دون وقوع أي خسائر خلال مؤتمر كبير تنظمه حركة طالبان، ويشارك فيها 3 آلاف عالم أفغاني، لقي قائد من حركة طالبان الأفغانية مصرعه في ولاية قندهار جنوب البلاد في كمين نصبه له مسلحون ينتمون للجبهة الوطنية المعارضة.

وقالت الجبهة في بيان لها نشرته على وسائل إعلامها إن مسلحي الجبهة الوطنية نصبوا اليوم كميناً استهدف القادة في حركة طالبان بولاية قندهار مولوي عبد الحسيب، مشيرة إلى أن اثنين من حمايته أصيبا بجروح بليغة جراء استهدافهم.

وأفاد البيان بأن مسلحي الجبهة تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة من طراز كلاشينكوف خلال الهجوم على دورية تابعة لحركة طالبان في قندهار، ووفقاً لموقع صحيفة «الثامنة صباحاً» الأفغانية المستقلة فإن اشتباكات اندلعت مع مسلحين من الجبهة الوطنية في وادي «أندراب» بولاية بغلان الواقعة شمال البلاد.

وأفادت بأن قوات من حركة طالبان شنت هجوماً على ثكنة عسكرية للجبهة الوطنية في منطقة إندراب، وبعدها تخللها اشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر طالبان وأحد مقاتلي الجبهة المعارضة.

وتشهد منطقة وادي أندراب -التي تبعد عن وادي بنجشير نحو 100 كيلومتر شمال أفغانستان بين الحين والآخر- معارك ضارية بين حركة طالبان والجماعات المعارضة للحركة.