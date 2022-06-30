طالب حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم (الخميس) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا ووقف الحرب فوراً، مؤكداً تعزيز قدراته في دول السفح الشرقي ودعم أوكرانيا.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في مدريد في ختام قمة الحلف: «عززنا شراكتنا مع حلفائنا في المحيط الهادي، وتوصلنا إلى اتفاق حول زيادة تمويل حلف الناتو بشكل مطرد حتى 2030»، واصفاً ما يجري في أوكرانيا بأنه غير مقبول وله تداعيات كارثية على العالم.

وأكد ستولتنبرغ أن دول الناتو تعمل على تخفيف آثار الحرب الروسية الأوكرانية واستئناف تصدير الحبوب، مشيراً إلى أن أزمة الغذاء العالمية هي نتيجة مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح أمين عام حلف الناتو أن قرار انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تم اتخاذه وسيتم التوقيع الرسمي قريباً، مؤكداً أن الخلافات داخل الناتو طبيعية لكن الحلف متحد، لافتاً إلى أن دول الحلف اتفقت على دعم قدرات تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.