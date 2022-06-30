أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفى اليوم (الخميس) على هامش القمة السادسة لدول بحر قزوين التي عقدت فى العاصمة التركمنستانية عشق آباد، أن تحرير إقليم دونباس الأوكراني وتحقيق أمن روسيا هو الهدف النهائي من وراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف: «القوات الروسية تتحرك وفق خطوط تم رسمها في العمليات القتالية.. وكل شيء يسير وفق الخطة».

من جهة ثانية، رفض الرئيس الروسي بوتين زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا، حيث استشهد بوتين بقرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر إرسال قوات إلى جزر فوكلاند المتنازع عليها مع الأرجنتين.

كما علّق الرئيس الروسي على نقاش قادة مجموعة السبع (الاثنين الماضي) الذي قالوا فيه إنهم «ينوون خلع ملابسهم وإبراز عضلات صدرهم»، قائلاً إنه لم يفهم تحديدا معنى «خلع الملابس»، حيث تساءل عما إذا كانوا يعنون بذلك «الجزء العلوي أم السفلي»، إلا أنه يظن أنه سيكون «مشهدا مقززا على أي حال».